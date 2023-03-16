Отец 12-летнего школьника, выкинутого из автобуса в лужу, набросился на водителя в Ельце

Отец 12-летнего школьника, которого выкинули из автобуса в лужу, набросился на водителя в Ельце Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Ельце Липецкой области продолжается история с водителем, который, по словам очевидцев, выкинул 12-летнего школьника из автобуса в лужу. Отец мальчика решил разобраться с шофером самостоятельно. Ельчанин поджидал водителя на конечной остановке. Наконец, обидчик на автобусе №20 подъехал. Тогда заступник ворвался в салон и набросился на водителя. Возмущенный отец раскидал всю мелочь и пытался начать драку. Однако шофер не поддался на провокации и сразу уехал, рассказал vesti-lipetsk.ru водитель Николай.

Также Николай поделился своей версией произошедшего. По его словам, школьники не собирались платить за проезд, проскользнув в переполненный автобус. Тогда водитель попросил ребят выйти из салона через заднюю дверь и зайти в переднюю. А в лужу мальчик попал сам, отмечает шофер. Он даже добавил, что помог школьнику подняться и отряхнуться – за этим и выходил из автобуса.

Водитель не писал заявление в полицию, уточнили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД. Однако правоохранители проверяют информацию, появившуюся в СМИ и социальных сетях.

Кстати, камеры видеонаблюдения не помогли разобраться в ситуации. Обзор закрыла рекламная вывеска.