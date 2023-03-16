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НовостиОбщество16 марта 2023 15:32

Мать задолжала сыну алименты в 1,3 миллиона рублей в Липецкой области

18-летний сын написал заявление о фактическом погашении долга
Алина ПАЛАГИНА
В Липецком районе мать задолжала сыну алименты на сумму более 1,3 миллиона рублей

В Липецком районе мать задолжала сыну алименты на сумму более 1,3 миллиона рублей

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области мать задолжала сыну алименты. Сумма превысила 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем сообщили липчанке. Однако должница никак не отреагировала.

Когда сыну исполнилось 18 лет, он написал заявление о фактическом погашении долга. Таким образом, приставы закрыли исполнительное производство.

Напомним, в Государственную жилищную инспекцию поступило 54 обращения с просьбой проверить платежки за ОДН. Пока сотрудники ГЖИ разобрались с двумя заявлениями. Оказалось, что жителям домов на Гагарина и Терешковой в Липецке неправильно посчитали плату за горячую воду по общедомовым нуждам. Энергокомпании вынесли предостережение.