Мать задолжала сыну алименты в 1,3 миллиона рублей в Липецкой области

В Липецком районе мать задолжала сыну алименты на сумму более 1,3 миллиона рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области мать задолжала сыну алименты. Сумма превысила 1,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, о чем сообщили липчанке. Однако должница никак не отреагировала.

Когда сыну исполнилось 18 лет, он написал заявление о фактическом погашении долга. Таким образом, приставы закрыли исполнительное производство.

Напомним, в Государственную жилищную инспекцию поступило 54 обращения с просьбой проверить платежки за ОДН. Пока сотрудники ГЖИ разобрались с двумя заявлениями. Оказалось, что жителям домов на Гагарина и Терешковой в Липецке неправильно посчитали плату за горячую воду по общедомовым нуждам. Энергокомпании вынесли предостережение.