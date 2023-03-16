Без питьевой воды останутся жители домов на 11 улицах в Липецке в пятницу 17 марта

17 марта в Липецке питьевую воду отключат на 11 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 17 марта, в Липецке без питьевой воды останутся жители домов на 11 улицах. Сотрудники водоканала проведут плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба мэрии.

Холодную воду отключат с десяти утра до восьми вечера липчанам по адресам: улицы Катукова, 28; 8 Марта, 21; Гагарина, 55/4, 61А, 59, 57; Семашко, 68, Липовская, 1; в частном секторе на Чернышевского, Тимирязева, Флерова, Никитина, Чехова и Герцена.

Машины привезут воду на несколько точек – улицы Катукова, 28; 8 Марта, 21; 30 лет ВЛКСМ и Семашко, 68. За дополнительной информацией звоните по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, в этот четверг, 16 марта, из-за порыва на Энергостроителей, 4 в областном центре отключали воду жильцам домов по двум улицам.