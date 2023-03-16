Два грузовика и внедорожник с гуманитарной помощью отправили в зону СВО из Липецкой области

Бойцам в зону СВО отправили три машины с гуманитарным грузом из Ельца Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Из Ельца Липецкой области в зону СВО отправили три машины с гуманитарной помощью – два грузовика и внедорожник. Бойцам передадут маскировочные сети, запчасти, генераторы и продукты, сообщает пресс-служба правительства.

Ельчане собрали подарки и одежду для воспитанников детдомов и интернатов на Донбассе. В санчасти доставят необходимые лекарства.

Волонтеры также подготовили посылку для одинокой 85-летней пенсионерки, которая осталась жить в зоне спецоперации.

По словам главы Елецкого района Олега Семенихина, в 2023 году на помощь солдатам потратили более 12 миллионов рублей.

Напомним, детсады и школы Липецка собрали для жителей Мариуполя 150 тонн гуманитарного груза. Первую посылку в три тонны уже получили на Донбассе.