Троих школьников, прыгающих по льдинам на Сокольском пляже в Липецке, заметили спасатели

Липецкие спасатели поймали троих школьников, которые прыгали по льдинам на Сокольском пляже Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В минувший четверг, 16 марта, во время патруля на Сокольском пляже в Липецке спасатели заметили троих школьников, которые прыгали по льдинам. Мальчишек остановили – им объяснили, что такие развлечения опасны. Ребята отправились по домам.

Специалисты просят родителей внимательно следить за детьми и не отпускать к водоемам. Выходить на лед во время весенней оттепели запрещается, напоминает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС. За нарушения могут оштрафовать.

Если возникла чрезвычайная ситуация, обращайтесь за помощью по номерам: «112», «01» и «101».

Напомним, в понедельник, 13 марта, спасатели вытащили из реки Воронеж пенсионерку, которая спешила на день рождения к внуку. Врачи доставили женщину в больницу с «гипотермией».