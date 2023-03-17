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НовостиОбщество17 марта 2023 6:06

Аварийное здание земской управы 19 века проверяют следователи в Ельце

В соцсетях Липецкой области обсуждают состояние объектов культурного наследия
Алина ПАЛАГИНА
Следователи проверяют состояние объектов культурного наследия в Ельце

Следователи проверяют состояние объектов культурного наследия в Ельце

Фото: принтскрин видео.

В Ельце Липецкой области следователи проверяют аварийное здание земской управы, построенное в 19 веке. В социальных сетях начали активно обсуждать елецкие объекты культурного наследия.

По словам горожан, за их состоянием никто не следит. Аварийную постройку не охраняют – любой желающий может попасть в здание. Стены разрушаются, а окна разбиты. Строение угрожает безопасности местных жителей, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Правоохранители начали доследственную проверку. Сотрудники ведомства оценят действия лиц, которые несут ответственность за сохранение культурного наследия.

Напомним, следователи раскрыли убийство трехлетней давности. Два пьяных друга избили и утопили 19-летнего знакомого около садов «Венера». Подсудимым назначили по 13 лет и 14 лет и 2 месяца колонии строгого режима.