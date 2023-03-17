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НовостиПроисшествия17 марта 2023 7:18

Житель Липецка украл из магазина роутеры на 36 тысяч рублей

Вору грозит до двух лет колонии
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин своровал из магазина роутеры на 35 700 рублей

Липчанин своровал из магазина роутеры на 35 700 рублей

Фото: принтскрин видео.

Житель Липецка украл из магазина роутеры почти на 36 тысяч рублей. Полицейские поймали 41-летнего подозреваемого. Липчанин подходил к стеллажам с техникой и осматривался. Когда на него переставали обращать внимание, быстро клал товар в пакет.

После воришке оставалось только пронести добычу мимо кассы. Горожанин не учел одного – в магазинах работали камеры видеонаблюдения.

Мужчина вынес из торговых залов роутеры на сумму в 35 700 рублей. Украденное перепродавал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители возбудили уголовные дела по части 1 статье 158 «Кража». Липчанину грозит до двух лет колонии.

Напомним, следователи проверяют состояние объектов культурного наследия в Ельце. По словам местных жителей, за аварийной постройкой 19 века не следят должным образом.