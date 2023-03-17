Житель Липецка украл из магазина роутеры на 36 тысяч рублей

Липчанин своровал из магазина роутеры на 35 700 рублей Фото: принтскрин видео.

Житель Липецка украл из магазина роутеры почти на 36 тысяч рублей. Полицейские поймали 41-летнего подозреваемого. Липчанин подходил к стеллажам с техникой и осматривался. Когда на него переставали обращать внимание, быстро клал товар в пакет.

После воришке оставалось только пронести добычу мимо кассы. Горожанин не учел одного – в магазинах работали камеры видеонаблюдения.

Мужчина вынес из торговых залов роутеры на сумму в 35 700 рублей. Украденное перепродавал, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители возбудили уголовные дела по части 1 статье 158 «Кража». Липчанину грозит до двух лет колонии.

Напомним, следователи проверяют состояние объектов культурного наследия в Ельце. По словам местных жителей, за аварийной постройкой 19 века не следят должным образом.