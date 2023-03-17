Два пожарных расчета тушили горящие «Жигули» в деревне Субботино под Липецком

«Жигули» сгорели ночью в деревне Субботино Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ночью этой пятницы, 17 марта, под Липецком в деревне Субботино Измалковского района сгорела машина «ВАЗ 2106». Диспетчеры приняли вызов в 02:40. На место происшествия выехали два пожарных расчета, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Огонь полностью уничтожил узлы и агрегаты «Жигулей». К счастью, никто не пострадал.

В минувший четверг, 16 марта, жители областного центра два раза устраивали пожар из-за невнимательности. Спасатели приезжали на улицы 50 лет НЛМК, 17 и Неделина, 49. В обоих случаях липчане забывали про готовящуюся на плите еду.

Напомним, также 16 марта два расчета МЧС и два добровольца тушили частный дом в Задонске Липецкой области. Постройка сгорела полностью.