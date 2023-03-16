Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 11:40

Частный дом сгорел на площади в 28 квадратов в Задонске Липецкой области

В пожаре никто не пострадал
Алина ПАЛАГИНА
В Задонске сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов

В Задонске сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверга, 16 марта, в Задонске Липецкой области сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов. Пожар произошел утром на улице Тешевская. В диспетчерскую позвонили в 8:41, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выехал один расчет. К счастью, никто не пострадал.

В Задонске сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов

В Задонске сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, сегодня утром, 16 марта, в областном центре на улице Механизаторов сгорел светофор. Пламя потушил один расчет МЧС. Площадь пожара составила один квадратный метр – угрозы распространения огня не было. Никто не пострадал.

Во вторник, 14 марта, в деревне Плехановка под Липецком загорелся дом. Огонь тушили три спасательных расчета. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и крышу.