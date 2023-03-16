Частный дом сгорел на площади в 28 квадратов в Задонске Липецкой области

В Задонске сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверга, 16 марта, в Задонске Липецкой области сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов. Пожар произошел утром на улице Тешевская. В диспетчерскую позвонили в 8:41, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На место происшествия выехал один расчет. К счастью, никто не пострадал.

В Задонске сгорели частный дом на площади в 28 квадратов и сарай в 20 квадратов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, сегодня утром, 16 марта, в областном центре на улице Механизаторов сгорел светофор. Пламя потушил один расчет МЧС. Площадь пожара составила один квадратный метр – угрозы распространения огня не было. Никто не пострадал.

Во вторник, 14 марта, в деревне Плехановка под Липецком загорелся дом. Огонь тушили три спасательных расчета. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и крышу.