433 тысячи тонн кукурузы за год собрали аграрии с полей Липецкой области

В Липецкой области собрали 433 тысячи тонн кукурузы Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2022 году аграрии собрали в Липецкой области 433 тысячи тонн кукурузы. Зерновой культурой засеяли полей на 81 тысячу гектаров. За год объемы сбора выросли на 12%. Основную часть получили от сельхозпредприятий – 84%.

В среднем, с одного гектара удалось собрать по 65 центнеров. Урожайность кукурузы в регионе увеличилась на 18%, сообщает Липецкстат.

С участков в Добринском, Грязинском, Становлянском и Чаплыгинском районах получили больше половины урожая овоща.

Напомним, ведомство поделилось статистикой о доходах липчан. За год реальные денежные доходы жителей региона уменьшились на 2,4%. Это сумма, из которой вычли налоги государству. За 2022 год возросли и расходы – на 7%. Липецкстат оценил их в 433 миллиарда.