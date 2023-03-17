На Октябрьском мосту в Липецке начали снимать старый асфальт и плиты

На Октябрьском мосту в Липецке возобновили ремонтные работы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке возобновили работы на Октябрьском мосту. Подрядчик начал снимать старый асфальт и плиты в зоне для пешеходов. Далее специалисты положат специальный материал, чтобы изолировать дорогу от воды. Рабочим останется заменить дорожное покрытие.

Ремонт путепровода в сторону ЛТЗ должен занять около месяца, сообщает пресс-служба мэрии. Движение по крайней правой полосе будут перекрывать, чтобы спецтехника могла спокойно проехать. После начнутся работы на противоположной стороне.

Также подрядчик должен очистить подмостовую зону пескоструем и обработать опоры от ржавчины.

Напомним, в областном центре начали восстанавливать Сокольский мост. Движение частично перекрыли. Проехать можно только по одной полосе в каждую сторону.