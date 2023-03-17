Семье погибшего в СВО ефрейтора Зайцева Руслана из Липецкой области вручили орден Мужества

Фотография из телеграм-канала главы администрации Краснинского района Фото: с сайта

В эту пятницу, 17 марта, в Липецкой области семье ефрейтора Зайцева Руслана вручили орден Мужества. Военнослужащий погиб в СВО. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Краснинского района Алексей Телков.

Церемонию провели во время сессии районного Совета депутатов. Награду посмертно присудили бойцу за отвагу и самоотверженность на службе.

– Мы разделяем горечь и боль от этой невосполнимой утраты, – пишет глава администрации. – Низкий поклон родителям за то, что воспитали такого парня.

Напомним, 16 марта в липецкой школе №25 открыли мемориальную доску Виктору Шишканову. Военнослужащий погиб в Грозном в 1995 году. Виктор подорвался на мине, закрыв собой командира.