Природные пожары и паводок обсудил губернатор Липецкой области с главой МЧС России

Губернатор Игорь Артамонов в Москве встретился с главой МЧС России, чтобы обсудить природные пожары и паводок Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В минувшую пятницу, 17 марта, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился в Москве с главой МЧС России Александром Куренковым. Они обсудили ситуацию с природными пожарами и паводком в регионе.

За год в области из-за сухой травы вспыхнуло 690 пожаров. Количество возгораний уменьшилось на 70% по сравнению с 2021 годом. Спасатели проверяли участки с риском природных пожаров более 1,2 тысячи раз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также по словам губернатора, в Липецкой области уже несколько лет не происходили лесные пожары.

В 2023 году угроза огня сохраняется для 430 населенных пунктов, 90 из них граничат с лесами. Администрации районов работают над тем, чтобы уменьшить риски. В случае ЧП пламя не должно перекинуться на дома и дворы.

На повестке дня также стоял вопрос с паводком. Александр Куренков попросил усиленно контролировать уровень воды и разведывать обстановку с воздуха.

Напомним, в начале апреля в Липецке ждут максимальный подъем воды на реке Воронеж. В областном центре снег растаял 15 марта. Спасатели опасаются, что талая вода может пойти «верхом». Усугубить ситуацию могут дожди и таяние льда в Тамбовской области.