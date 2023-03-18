Питьевую воду отключат на Матырском и двух улицах Липецка в воскресенье 19 марта

19 марта питьевую воду отключат на четырех улицах в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 19 марта, из-за ремонтных работ отключат питьевую воду в микрорайоне Матырский и двух улицах Липецка. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера, сообщает пресс-служба мэрии.

Без холодной воды останутся жители на улицах Московская, 8а; Моршанская, 2а, 2, 4, 4б, 4а/1, 1а, 1б, 8, 8/2, 8/1,10, 22а, 22, 12, 14, 16, 18, 20, 11, 9, 13, 13а; Физкультурная, 14, 15, 13 и Катукова, 28.

Машина с водой приедет по нескольким адресам: Московская, 8а; Моршанская, 18 и Катукова, 28.

Сотрудники «РВК-Липецк» извиняются за возможные неудобства. Липчан просят с пониманием отнестись к временным трудностям. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Напомним, в эту субботу, 18 марта, питьевую воду отключили на 12 улицах областного центра. Узнать адреса можно по ссылке.