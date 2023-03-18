107 человек заразились COVID-19 за сутки в Липецкой области, один пациент умер

За сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 107 человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Липецкой области инфекцией заразились 107 человек. Количество заболевших по сравнению с предыдущим днем увеличилось на шесть. От COVID-19 умер один пациент. 63 липчанина выздоровели. 12 жителей региона попали в больницу.

Всего в России 18 марта врачи выявили 13 009 случаев инфицирования. Поправились 12 155 человек. Скончались от коронавируса 32 россиянина. В стационары отправили 1 287 пациентов.

В регионе с начала эпидемии тест на коронавирус показал положительный результат у 180 914 липчан. Выздоровели 175 904 пациента. Умерли 3 962 пациента.

Напомним, за прошлую неделю ОРВИ заразились 5 795 жителей Липецкой области. Грипп выявили у 22 липчан. Большая доля заболевших приходится на областной центр.