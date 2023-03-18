Из-за ремонта на электросетях свет отключат на двух улицах Липецка 19 марта

В воскресенье из-за ремонтных работ свет отключат на двух улицах Липецка Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 19 марта, в Советском районе свет отключат на двух улицах Липецка. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщает пресс-служба мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов №22 на улице Октябрьская и №6 на площади Петра Великого.

Чтобы получить подробную информацию об отключениях света, звоните по бесплатному номеру «Россети Центр»: 8-800-220-0-220. Сотрудники контакт-центра обрабатывают запросы круглосуточно.

Напомним, также 19 марта отключат питьевую воду на четырех улицах областного центра. Сотрудники «РВК-Липецк» проведут плановые ремонтные работы. Отключение затронет жителей микрорайона «Матырский» на Моршанской и Физкультурной. Также без воды останутся липчане, которые живут на Катукова и Московской. Подробные адреса – по ссылке.