Ночной холод до -5 и небольшие дожди ожидают в Липецкой области 19 марта

В воскресенье в Липецкой области ожидают небольшие дожди и ночной холод до -5 градусов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В воскресенье, 19 марта, синоптики обещают в Липецкой области переменную облачность. В регионе также ожидают небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут от нуля до -5 градусов мороза.

Днем же воздух прогреется – от двух до семи градусов тепла. Ветер подует в северо-восточном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Давление поднимется до 746 миллиметров ртутного столба.

На следующий день, 20 марта, дождей не предвидится. Сохранится пасмурная погода. Ветер утихнет, обещают синоптики. Ночью ожидают один градус выше нуля. Днем температура поднимется до +6.

Напомним, 18 марта жителей Липецкой области предупреждали о порывах ветра от 8 до 13 м/c. к вечеру температура опустится до -2 градусов.