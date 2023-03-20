Гастрономия: почти половина россиян предпочитает рыбе мясо

В целом россияне любят мясо больше, чем рыбу.

86% россиян постоянно едят мясо — таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Международному дню без мяса 20 марта.

Потребление говядины за последний год увеличилось у 4% опрошенных, 5% стали есть больше свинины, а 20% — мяса птицы. Среди тех, кто уменьшил потребление, цифры такие: говядина — 38%, свинина — 26%, птица — 10%. Таким образом россияне стали потреблять больше мяса птицы и меньше говядины и свинины. Среди причин чаще всего опрошенные называют изменение цен на конкретные виды мяса, изменение вкусов и решение перейти на более здоровое питание.

К слову, 36% россиян едят мясо каждый день (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 52%). Еще 50% также употребляют его несколько раз в неделю. Лишь 1% респондентов вообще не ест мясо.

Что касается перспективы, то 55% не откажутся от употребления мяса ни при каких условиях, 37% готовы перестать есть мясо по рекомендации врачей, а 2% — из-за любви или с дружбы с человеком, который его не ест.