Шесть переправ остаются закрытыми во время паводка в Липецкой области

Во время паводка в Липецкой области остаются закрытыми шесть переправ Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

В этот понедельник, 20 марта, во время паводка в Липецкой области закрытыми остаются шесть переправ. Нельзя проехать по трем мостам и трем насыпям, сообщает пресс-служба регионального управление дорог и транспорта.

Специалисты перекрыли проезд через реку Дон на автодорогу Романово-Селищи-Перехваль в Лебедянском районе. Водители не смогут пересечь реку Снова по направлению от Ксизово к Соловьевке. Невозможно попасть из Доброго в Большой Хомутец через реку Воронеж.

Также пока не открыли переправы через Дон на дорогах: Доброе-Красная Заря, Стебаево-Задонск-Долгоруково и Вихровка с примыкающей Данков-Доброе.

Напомним, в субботу, 18 марта, липецкие спасатели дежурили на мосту в Преображеновку из-за разлива реки Воронеж. Движение по переправе не ограничивали.