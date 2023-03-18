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НовостиОбщество18 марта 2023 8:34

Спасатели Липецкой области дежурят на мосту в Преображеновку из-за разлива реки Воронеж

Движение по переправе продолжается
Алина ПАЛАГИНА
Спасатели Липецкой области дежурят на мосту в Преображеновку

Спасатели Липецкой области дежурят на мосту в Преображеновку

Фото: принтскрин видео.

В эту субботу, 18 марта, спасатели Липецкой области дежурят на мосту в Преображеновку. В верховьях тают лед и снег, из-за чего и начала разливаться река Воронеж.

Специалисты следят за уровнем воды. Переправу не затопило, сообщает пресс-служба регионального правительства. Движение по мосту продолжается.

Напомним, в пятницу, 17 марта, губернатор Липецкой области встретился с главой МЧС РФ в Москве. Игорь Артамонов и Александр Куренков обсудили ситуацию с паводком и природными пожарами в регионе. Липецкие специалисты работают в режиме повышенной готовности из-за весеннего разлива.

Сотрудники ГО и ЧС регулярно патрулируют водоемы. 16 марта спасатели поймали троих школьников, прыгающих по льдинам на Сокольском пляже. Ребятам объяснили, к чему могут привести такие развлечения.