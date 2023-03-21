Глава Воловского района Никита Соловьев попал в ДТП с КамАЗом под Липецком Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области в ДТП попал глава администрации Воловского района Никита Соловьев. Авария случилась во вторник 21 марта на автодороге Волово-Юрское. Мужчина вместе со специалистом ехал на служебной машине к жителям села Ломигоры.

По предварительным данным, автомобиль администрации въехал в КамАЗ, который ехал впереди и совершил неожиданный маневр, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Никита Соловьев и его коллега в больнице. По словам медиков, угрозы жизни нет.

Напомним, что в понедельник в ДТП с «Мерседесом» и «Пежо» пострадал 38-летний пассажир немецкого автомобиля. Машины столкнулись в Краснинском районе на трассе Красное-Теплое. Всего за сутки автоинспекторы выявили 3 700 нарушений Правил дорожного движения.