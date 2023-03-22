Светофор сбили в ночном ДТП на перекрестке Ленина и Студеновской в Липецке

В Липецке на перекрестке улиц Ленина и Студеновская ночью сбили светофор Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на перекрестке улиц Ленина и Студеновская в ночном ДТП сбили светофор. Починить опору невозможно, поэтому специалисты установят новый регулировщик.

В эту среду, 22 марта, проведут демонтажные работы, а 23 марта приступят к восстановлению, сообщает пресс-служба мэрии. Рабочие должны закончить к концу недели.

Напомним, в областном центре после участившихся пожаров начали менять старые светофоры. 10 марта тушили возгорание на улице Московская, 16 марта – на Механизаторов, а 20 марта – на перекрестке Владимирской и Асфальтной, у остановки Новая Жизнь. Регулировщики эксплуатировали шесть лет. Четыре дорожных устройства отправили на проверку. Результаты экспертизы придут до конца недели.