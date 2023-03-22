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НовостиПроисшествия22 марта 2023 7:34

Светофор сбили в ночном ДТП на перекрестке Ленина и Студеновской в Липецке

Специалисты установят новый регулировщик к концу недели
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на перекрестке улиц Ленина и Студеновская ночью сбили светофор

В Липецке на перекрестке улиц Ленина и Студеновская ночью сбили светофор

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на перекрестке улиц Ленина и Студеновская в ночном ДТП сбили светофор. Починить опору невозможно, поэтому специалисты установят новый регулировщик.

В эту среду, 22 марта, проведут демонтажные работы, а 23 марта приступят к восстановлению, сообщает пресс-служба мэрии. Рабочие должны закончить к концу недели.

Напомним, в областном центре после участившихся пожаров начали менять старые светофоры. 10 марта тушили возгорание на улице Московская, 16 марта – на Механизаторов, а 20 марта – на перекрестке Владимирской и Асфальтной, у остановки Новая Жизнь. Регулировщики эксплуатировали шесть лет. Четыре дорожных устройства отправили на проверку. Результаты экспертизы придут до конца недели.