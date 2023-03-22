Без холодной воды останутся 70 улиц в районе ЛТЗ в Липецке 23 марта

В Липецке массовое отключение воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 23 марта в Липецке массово отключат холодную воду. Без ресурса останется практически весь район ЛТЗ и Заречья.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе Сырского Рудника в доме №16 на Детской, в переулке Рудном, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, а также в частном секторе: переулок Бытовой, Любимый, Дружный, Чистый, Ландшафтный, Технологический, Малый, улицы Алфавитная, Автодорожная, Шахматная.

На этот же период времени без воды останутся жители проспекта Победы, 29, 47а, 51, 51а, 51/1-3, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79, 87, 87/2, 85; улиц Киевская, 1, 34, 36; Депутатская, 81, 83, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78; Индустриальная, 1-6, 3а, ст. 5, 39, 41, 43, 45, 47, 44, 19, 21, 21а, 21б, 23, 25; Механизаторов, 8-11, 8б, 8б/1, 10а, 10ст1, 10 ст2, 13-21, 13а, 15а, 15б, 15в, 14, ст16, 17б, 18/1, 18 ст1, 19а, 19б, 21, ст9; Котовская, 14, 19, 23, 37, 46; Кочубея, 1; Комсомольская, 22; Школьная, 24.

Воду отключат в частном секторе: улицы Депутатская, Верхняя, Киевская, Володарского, Верещагина, Кирова, Чкалова, Кирова, 1-ая Крымская, Пригородная, Комсомольская, Шмидта, Школьная, Котовского, Кооперативная, переулок Вишневый.

Холодной воды не будет в районе ЛТЗ и Заречья: улицы Краснознаменная, Бачурина, Коммунистическая, 6 Гвардейской Дивизии, Шаталовой, Жуковского, Ленинградская, Волгоградская, Юбилейная, Ибаррури, Молодежная, Кондарева, Огнева, Краснозаводская, 3 Сентября, Ильича, переулок Ильича, улица Профсоюзная, Студенческая, Дачная, Тургенева, Декабристов, Донская, Бехтерева, Гвардейская, Седова, Красина, Воронежская, 2-я Воронежская, Песчаная, Степная, Лазо, Герцена, Чехова, Ватутина, Зеленая, переулок 1-ый Театральный; 2-ой Театральный; Парковый; Лесной, Стандартный, Садовый; Моторный; 2-ой Моторный; Линейный; Сосновый; улица Украинская; Краснодонская; Олега Кошевого; Севастопольская; Матросова; Панфилова; Докучаева; Спортивная; Социалистическая; Целинная; Цимлянская; Партизанская; Новоселов; Лобачевского; Софьи Ковалевской; Полетаева, Спартака, Тюленина, Шевцовой, переулок Хвойный, Черниговский, Львовский, Боринский, Данковский.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей и по адресам: Детская, 16; проспект Победы, 47а. Подробности по телефонам: *6048 и 23-60-48. Узнать где отключат свет можно здесь.