Поврежденные деревья спиливают на проспекте Победы и улице Гагарина в Липецке

Аварийные деревья спиливают в Липецке на проспекте Победы и улице Гагарина Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 23 марта, в Липецке начали спиливать и обрезать деревья. После этого в областном центре посадят молодые растения. На проспекте Победы специалисты убирают ясени, поврежденные жуками – изумрудной златкой. Работа кипит на участке от Механизаторов до Кольцевой площади. Аварийные деревья также спиливают на улице Гагарина – от гимназии №12 до Быханова сада. Совсем скоро радовать глаз липчан здесь будут туи и можжевельники.

Рядом с остановкой «Магазин Прогресс» на Космонавтов сотрудники «Зеленхоза» обрезают кроны лип. Так придают правильную форму деревьям. К озеленению планируют приступить в апреле, сообщает пресс-служба мэрии. Земля должна хорошо прогреться прежде, чем начнут высаживать растения.

Напомним, в конце апреля на клумбах областного центра посадят более миллиона цветов. Новые палисадники появятся на четырех улицах. Горожане смогут наслаждаться фиалкой, пеларгонией, примулой, георгиной, армерией, узколистной лавандой и вербеной.