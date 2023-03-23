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НовостиОбщество23 марта 2023 15:36

Реабилитационный центр «Сосновый бор» для бойцов СВО отремонтируют к концу июня в Липецке

Участники смогут бесплатно пройти курс восстановительного лечения
Алина ПАЛАГИНА
К концу июня в Липецке отремонтируют реабилитационный центр «Сосновый бор» для участников СВО

К концу июня в Липецке отремонтируют реабилитационный центр «Сосновый бор» для участников СВО

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

К концу июня в Липецке планируют отремонтировать реабилитационный центр «Сосновый бор». Здесь будут помогать восстанавливаться участникам спецоперации. Строители приступили к обновлению первого корпуса. Бойцы СВО смогут бесплатно пройти реабилитационный курс до трех месяцев.

Специалисты работают в нескольких направлениях – социально-медицинском, социально-бытовом и психологическом. Военнослужащие будут проходить лечебную и адаптивную физкультуру, массаж, механотерапию, аппаратную физиотерапию, водные процедуры и иппотерапию.

Также участники СВО смогут освоить новую профессию, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. К примеру, обучиться на водителя «В»-категории или оператора. Обещают помочь и с поиском работы.

Напомним, в Липецке откроют реабилитационный центр для бойцов СВО на базе родильного дома на ЛТЗ. Также здесь помогут жителям с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также с заболеваниями легких после ковида.