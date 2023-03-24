17-летняя девушка с черными волосами пропала в Тербунском районе Липецкой области

В Липецкой области ищут 17-летнего подростка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Вторые Тербуны Липецкой области ищут 17-летнюю девушку с черными волосами. Шашкова Серафима Дмитриевна пропала в минувший четверг, 23 марта, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и голубые глаза. В какой одежде пропал подросток, не уточняется.

Липчан, которые видели Шашкову Серафиму или знают, где девушка может находиться просят сообщить об этом по номерам: полиции – 02; отряда «ЛизаАлерт» – 8-800-700-54-52 или экстренных служб – «112».

Напомним, в областном центре уже 10 дней ищут 44-летнего мужчину. Белкин Виталий Васильевич перестал выходить на связь 14 марта. Приметы липчанина: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза.