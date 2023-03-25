Делегация из Липецка доставила жителям Сватово ЛНР 7 тонн гуманитарной помощи Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Делегация из Липецка прибыла с гуманитарной помощью в Сватово Луганской народной республики. Липчане привезли более 7 тонн детских вещей, предметов гигиены, продуктов. Все это собрали учащиеся образовательных и спортивных тучреждений города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители Сватово поблагодарили гостей за помощь. Сейчас она им особенно нужна, так как многие семьи остались без необходимых вещей и крыши над головой. В ближайшее время машина с гуманитарным грузом из Липецка отправится в Лисичанск.

Напомним, что в областном центре инспекторы ДПС помогли водителю Максиму. Ему стало плохо за рулем и он остановился прямо на проезжей части. Полицейские остановили проезжавшую мимо карету скорой и отправили липчанина в больницу.