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НовостиПроисшествия27 марта 2023 5:47

За 18 грамм героина, марихуаны и амфетамина жителю Липецка грозит до 15 лет колонии

Обвиняемый находится под стражей
Алина ПАЛАГИНА
Жителю Липецка грозит до 15 лет колонии за наркотики

Жителю Липецка грозит до 15 лет колонии за наркотики

Фото: УМВД по Липецкой области

32-летнему жителю Липецка грозит до 15 лет колонии за 18,11 грамм героина, марихуаны и амфетамин. Полиция завершила расследование и направила дело в суд.

В октябре прошлого года липчанин трижды попадался правоохранителям с наркотиками. Стражи порядка нашли у горожанина около 15 грамм марихуаны, почти 2 грамма героина и 1 грамм психотропного вещества с содержанием амфетамина.

Обвиняемый находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. За наркотики липчанину грозит до 15 лет колонии.

Напомним, в Крыму поймали 38-летнего жителя Липецкой области, которого подозревают в убийстве знакомого и мошенничестве. Подельника арестовали в феврале этого года. Полиция возбудила уголовное дело из-за пропажи 34-летнего ельчанина. Во время расследования появились доказательства, что двое приятелей причастны к исчезновению жителя Ельца.