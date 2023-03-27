За 18 грамм героина, марихуаны и амфетамина жителю Липецка грозит до 15 лет колонии

Жителю Липецка грозит до 15 лет колонии за наркотики Фото: УМВД по Липецкой области

32-летнему жителю Липецка грозит до 15 лет колонии за 18,11 грамм героина, марихуаны и амфетамин. Полиция завершила расследование и направила дело в суд.

В октябре прошлого года липчанин трижды попадался правоохранителям с наркотиками. Стражи порядка нашли у горожанина около 15 грамм марихуаны, почти 2 грамма героина и 1 грамм психотропного вещества с содержанием амфетамина.

Обвиняемый находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области. За наркотики липчанину грозит до 15 лет колонии.

Напомним, в Крыму поймали 38-летнего жителя Липецкой области, которого подозревают в убийстве знакомого и мошенничестве. Подельника арестовали в феврале этого года. Полиция возбудила уголовное дело из-за пропажи 34-летнего ельчанина. Во время расследования появились доказательства, что двое приятелей причастны к исчезновению жителя Ельца.