Прокуратура проверит фирму по отлову животных из-за трупов трех собак в Липецке

Прокуратура начала проверку из-за трупов трех собак в прицепе бригады отлова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Правобережного района Липецка начала проверку после инцидента с трупами трех собак. Мертвых псов нашли 25 марта в прицепе машины бригады отлова бездомных животных на Опытной. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства проверят, соблюдал ли подрядчик условия контракта.

Напомним, отловом безнадзорных животных в областном центре занимается тамбовский предприниматель. Мэр города Евгения Уваркина написала в своем телеграм-канале, что с подрядчиком расторгнут контракт. Процедуру запустят в понедельник 27 марта. В случившемся также разбирается полиция.

- Мы организуем внутреннюю проверку в отношении заказчика работ на предмет сокрытия и замалчивания какой-либо информации, - добавила Уваркина.