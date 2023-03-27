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НовостиПроисшествия27 марта 2023 9:02

Прокуратура проверит фирму по отлову животных из-за трупов трех собак в Липецке

Мэр Липецка Евгения Уваркина добавила, что с подрядчиком расторгнут контракт
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Прокуратура начала проверку из-за трупов трех собак в прицепе бригады отлова в Липецке

Прокуратура начала проверку из-за трупов трех собак в прицепе бригады отлова в Липецке

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Правобережного района Липецка начала проверку после инцидента с трупами трех собак. Мертвых псов нашли 25 марта в прицепе машины бригады отлова бездомных животных на Опытной. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства проверят, соблюдал ли подрядчик условия контракта.

Напомним, отловом безнадзорных животных в областном центре занимается тамбовский предприниматель. Мэр города Евгения Уваркина написала в своем телеграм-канале, что с подрядчиком расторгнут контракт. Процедуру запустят в понедельник 27 марта. В случившемся также разбирается полиция.

- Мы организуем внутреннюю проверку в отношении заказчика работ на предмет сокрытия и замалчивания какой-либо информации, - добавила Уваркина.