Капремонт фасада дома под Липецком, где рухнул балкон, планировали начать в 2029 году Фото: принтскрин видео.

Капремонт фасада дома в Липецкой области, где рухнул балкон, запланирован на 2029-2031 годы. В перечень работ входит ремонт и усиление балконных плит, а также монтаж, снос или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального ФКР, очередность работ определяют согласно критериям. Прежде всего смотрят на состояние, год постройки и дату последнего ремонта здания.

В 2021 году в доме №56а по улице Правды в Грязях ремонтировали сети теплоснабжения, холодной воды, канализации, электроснабжения, крыши. В 2022 году обновили системы газоснабжения.

- Обращаем внимание, что до момента проведения капитального ремонта организация, на обслуживании у которой находится многоквартирный дом, обязана поддерживать его в технически исправном состоянии и производить необходимые работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию многоквартирного дома, - добавили в пресс-службе ФКР области. - Кроме того, на территории субъекта есть порядок, который дает собственникам возможность перенести капитальный ремонт на более ранний срок.

Напомним, что балкон жилого дома в Грязях рухнул в воскресенье 25 марта. Никто из людей не пострадал. Прокуратура начала проверку из-за случившегося.