Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 марта 2023 10:17

Прокуратура Липецкой области начала проверку из-за рухнувшего балкона в доме в Грязях

Виновных привлекут к ответственности
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Грязях Липецкой области рухнул балкон жилого дома

В Грязях Липецкой области рухнул балкон жилого дома

Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку из-за рухнувшего балкона в жилом доме в Грязях. Это произошло 25 марта на улице Правды. Там обрушился один из балконов на 2 этаже здания. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

- В ходе проверки дадут оценку соблюдению федерального законодательства в сфере ЖКХ при содержании общего имущества дома, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили – если найдут нарушения, примут необходимые меры. Виновных привлекут к ответственности.

Напомним, прокуратура Правобережного района проверит фирму по отлову бродячих животных. В выходные прицепе машины бригады подрядчика нашли трупы трех собак. В инциденте также разбирается полиция.