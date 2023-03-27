Прокуратура Липецкой области начала проверку из-за рухнувшего балкона в доме в Грязях

В Грязях Липецкой области рухнул балкон жилого дома Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Липецкой области организовала проверку из-за рухнувшего балкона в жилом доме в Грязях. Это произошло 25 марта на улице Правды. Там обрушился один из балконов на 2 этаже здания. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

- В ходе проверки дадут оценку соблюдению федерального законодательства в сфере ЖКХ при содержании общего имущества дома, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили – если найдут нарушения, примут необходимые меры. Виновных привлекут к ответственности.

Напомним, прокуратура Правобережного района проверит фирму по отлову бродячих животных. В выходные прицепе машины бригады подрядчика нашли трупы трех собак. В инциденте также разбирается полиция.