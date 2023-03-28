Вице-мэр Липецка Вадим Негробов уходит в отставку Фото: Липецкий городской совет депутатов

Первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов покидает свой пост. Об этом 28 марта на очередной 33 сессии горсовета сообщила глава администрации города Евгения Уваркина. С 1 апреля мужчина возглавит РВК-Липецк, прокомментировали в пресс-службе липецкого горсовета.

Вадиму Негробову 42 года. По образованию он энергетик. В 2020 году возглавил департамент ЖКХ города. С сентября 2021-ого занимал должность первого заместителя главы администрации.

Напомним, что на этой же сессии парламентарии выбрали вице-спикера горсовета. Им стал Евгений Павлов. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Он будет исполнять свои обязанности, оставаясь управляющим регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования.