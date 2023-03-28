Новым вице-спикером горсовета Липецка стал Евгений Павлов

Евгения Павлова выбрали заместителем председателя горсовета Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 28 марта на 33 сессии горсовета выбрали нового вице-спикера. Заместителем председателя стал Евгений Павлов. Он является управляющим регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования, а также депутатом по избирательному округу №25.

Евгений Павлов родился в 1974 году. Окончил физико-математический факультет ЛГПУ. Начинал карьеру в учебно-методическом центре городского управления образования. В 2012 году стал председателем департамента образования. В 2016-ом – замглавы администрации Липецка.

Напомним, что в начале марта Липецкий горсовет возглавила Евгения Фрай. Новый председатель - первая женщина в этой должности за 100 лет существования парламента. Ее кандидатуру поддержали все 33 депутата.