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НовостиОбщество28 марта 2023 10:46

Новым вице-спикером горсовета Липецка стал Евгений Павлов

Заместителя председателя выбрали на 33 сессии горсовета
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Евгения Павлова выбрали заместителем председателя горсовета Липецка

Евгения Павлова выбрали заместителем председателя горсовета Липецка

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке 28 марта на 33 сессии горсовета выбрали нового вице-спикера. Заместителем председателя стал Евгений Павлов. Он является управляющим регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования, а также депутатом по избирательному округу №25.

Евгений Павлов родился в 1974 году. Окончил физико-математический факультет ЛГПУ. Начинал карьеру в учебно-методическом центре городского управления образования. В 2012 году стал председателем департамента образования. В 2016-ом – замглавы администрации Липецка.

Напомним, что в начале марта Липецкий горсовет возглавила Евгения Фрай. Новый председатель - первая женщина в этой должности за 100 лет существования парламента. Ее кандидатуру поддержали все 33 депутата.