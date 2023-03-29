В Липецке запретили спортивное рыболовство

Термина «спортивное рыболовство» больше нет в нормативно-правовых актах Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на очередной 33 сессии горсовета депутаты внесли изменения в Правила пользования водных объектов общего пользования. Теперь в областном центре запрещено спортивное рыболовство. Как сообщили в пресс-службе горсовета, поправки носят технический характер и сделаны по инициативе прокуратуры.

Так, с 1 января 2020 года термин «спортивное рыболовство» исчез из федерального законодательства. А в липецких актах словосочетание осталось. Местное законодательство не может противоречить федеральному, поэтому прокуратура потребовала изменить п.4 ст.2 и убрать из него это понятие.

Парламентарии удовлетворили протест. Липчане могут рыбачить, но лишь в любительских целях.

Напомним, что с 15 апреля в областном центре пустят садоводческие маршруты. Горожане смогут бесплатно добираться до своих дачных участков.