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НовостиОбщество28 марта 2023 14:09

В Липецке 15 апреля заработают 13 бесплатных садоводческих маршрутов

Липчане смогут бесплатно добраться на автобусах до своих дачных участков
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
15 апреля на дороги Липецка выйдут садоводческие автобусы

15 апреля на дороги Липецка выйдут садоводческие автобусы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 15 апреля заработают 13 садоводческих маршрутов. Бесплатный проезд для дачников сохранится, как и в предыдущие годы. По данным пресс-службы горсовета, автобусы будут ездить до 31 октября 2023 года. За перевозки заплатят из казны города. Сумма лотов на торгах составит 48 миллионов рублей.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов отметил, что до начала дачного сезона в черте города отремонтируют все дороги. По его словам, проблемные проезды – в зоне ответственности садоводческих товариществ.

- Мы не можем тратить на их содержание бюджетные средства, - закончил Дергунов.

Напомним, что на этой же 33 сессии депутаты выбрали заместителя председателя горсовета. Им стал Евгений Павлов. Также стало известно об отставке вице-мера Вадима Негробова. Он уходит в РВК-Липецк.