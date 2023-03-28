В Липецке 15 апреля заработают 13 бесплатных садоводческих маршрутов

15 апреля на дороги Липецка выйдут садоводческие автобусы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с 15 апреля заработают 13 садоводческих маршрутов. Бесплатный проезд для дачников сохранится, как и в предыдущие годы. По данным пресс-службы горсовета, автобусы будут ездить до 31 октября 2023 года. За перевозки заплатят из казны города. Сумма лотов на торгах составит 48 миллионов рублей.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов отметил, что до начала дачного сезона в черте города отремонтируют все дороги. По его словам, проблемные проезды – в зоне ответственности садоводческих товариществ.

- Мы не можем тратить на их содержание бюджетные средства, - закончил Дергунов.

Напомним, что на этой же 33 сессии депутаты выбрали заместителя председателя горсовета. Им стал Евгений Павлов. Также стало известно об отставке вице-мера Вадима Негробова. Он уходит в РВК-Липецк.