В Липецке арестовали 34-летнего мужчину с взрывным устройством после хлопков в 15 микрорайоне

В Липецке задержали и арестовали предполагаемого виновника хлопков в 15 микрорайоне Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке арестовали предполагаемого виновника хлопков у дома №1/4 в 15 микрорайоне. 34-летнего мужчину подозревают в хулиганстве с применением взрывного устройства – ч.3 ст.213 УК РФ, а также в их незаконном хранении – ч.1 ст.222.1 УК РФ. Напомним, липчане услышали странный грохот в субботу 25 марта. На место происшествия приехали полицейские.

Злодея задержали сотрудники уголовного розыска отдела №3 УМВД России по Липецку. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, Октябрьский районный суд заключил злодея под стражу до 26 мая 2023 года.

В областном центре также продлили арест липчанину, который набросился на бывшую супругу и ее возлюбленного с топором. Все это происходило на глазах их 8-летней дочери. Подробности здесь.