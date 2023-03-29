600 гектаров леса посадят в Липецкой области в 2023 году

В 2023 году в Липецкой области высадят около 600 гектаров леса Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году в Липецкой области посадят около 600 гектаров леса. Сейчас специалисты выкапывают двухлетние сеянцы сосны. Деревья начнут высаживать с апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории области работают девять лесхозов с 15 питомниками. Здесь выращивают дуб, березу, сосну, ель, рябину и ясень. В этом году сотрудники выкопают в лесных плантациях около девяти миллионов сосен. В Липецкой области останутся 2,6 миллиона штук. Оставшуюся часть продадут лесоводам в Воронежской, Рязанской, Ростовской и Курской областях.

Напомним, также с апреля в областном центре приступят к озеленению. Специалисты «Зеленхоза» начнут высаживать растения в городе. Пока на улицах Липецка спиливают и обрезают деревья.