Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 14:13

Под Липецком рецидивист отправится на 8 месяцев в колонию за вылов рыбы сетью

Мужчина промышлял на территории природного заказника
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком рецидивист отправится на 8 месяцев в колонию за вылов рыбы сетью

Под Липецком рецидивист отправится на 8 месяцев в колонию за вылов рыбы сетью

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 54-летнего рецидивиста, который ловил рыбу запрещенной сетью. Липецкий районный суд приговорил его к 8 месяцам колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле прошлого года безработный мужчина промышлял на территории государственного природного заказника «Яманский». Он ловил рыбу с помощью 65-метровой лесковой сети, что запрещено. Нарушителя заменили инспекторы по охране диких животных.

На злодея завели уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Липчанин признал вину.

Напомним, что в областном центре запретили спортивную рыбалку. Подробности здесь.