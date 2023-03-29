Под Липецком рецидивист отправится на 8 месяцев в колонию за вылов рыбы сетью Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 54-летнего рецидивиста, который ловил рыбу запрещенной сетью. Липецкий районный суд приговорил его к 8 месяцам колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле прошлого года безработный мужчина промышлял на территории государственного природного заказника «Яманский». Он ловил рыбу с помощью 65-метровой лесковой сети, что запрещено. Нарушителя заменили инспекторы по охране диких животных.

На злодея завели уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Липчанин признал вину.

Напомним, что в областном центре запретили спортивную рыбалку. Подробности здесь.