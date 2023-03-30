Бывший работник склада с товарищем попытался стащить респираторы на 101 тысячу в Липецке

Жители Липецка попытались украсть со склада коробки с респираторами на 101 тысячу рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке бывший работник склада с товарищем попытался стащить 12 коробок с респираторами. Вечером 31 января в Левобережном районе приятели прокрались на базу. Липчане позарились на 3 000 защитных масок общей суммой в 101 250 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полиция поймала подозреваемых. Ими оказались жители областного центра 47 и 59 лет. Правоохранители уже завершили расследование – горожан обвиняют в покушении на кражу.

Липчане хотели перепродать украденное добро. Однако товарищи не успели – похищенное забрали полицейские. Дело направили в суд. Друзьям грозит до пяти лет колонии по части 3 статье 30, пункту «а» части 2 статье 158 УК.

Напомним, под Липецком рецидивиста приговорили к восьми месяцам колонии строгого режима за ловлю рыбы запрещенной сетью.