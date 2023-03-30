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НовостиОбщество30 марта 2023 15:08

Из-за просевшей дороги движение перекрыли на перекрестке 8 Марта и Ворошилова в Липецке

Водители не смогут проехать в районе дома №11
Алина ПАЛАГИНА
Движение перекрыли на перекрестке улиц 8 Марта и Ворошилова в Липецке

Движение перекрыли на перекрестке улиц 8 Марта и Ворошилова в Липецке

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот четверг, 30 марта, в Липецке перекрыли движение на перекрестке улиц 8 Марта и Ворошилова. Автомобилисты не смогут проехать около дома №11. Причина – в просевшей дороге на обочине, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты исследуют участок. Сотрудники городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства извиняются за возникшие трудности. Липчан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, в областном центре начали капитальный ремонт дороги на Белянского. Работы планируют завершить до конца лета. Специалисты снимут старый асфальт и положат новое покрытие двумя слоями. Также подрядчик обновит бордюр, дорожные знаки и разметку.