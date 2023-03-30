Требования для отловщиков собак ужесточат в Липецке после случая с трупами животных

В Липецке планируют ужесточить требования для отловщиков бродячих животных Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке хотят ужесточить требования для отловщиков бродячих животных после случая с трупами трех собак. В этот четверг, 30 марта, мэр города Евгения Уваркина встретилась с зоозащитниками.

Липчане предложили обязать сотрудников отлова носить документы, которые бы подтверждали их личность и право увозить бездомных животных. Также горожане заметили, что поведение собак нужно отслеживать в приюте. И только после наблюдений делать выводы, опасно животное или нет.

По мнению зоозащитников, подрядчик должен вести соответствующие записи в карточке каждой бродяги. Пожелания липчан обсудят с управлением ветеринарии Липецкой области, сообщает пресс-служба мэрии.

Контракт с нынешним подрядчиком расторгнут в десятых числах апреля. Уведомление уже разместили на портале госзакупок.