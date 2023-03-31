Ночную вспышку над Липецком вызвала электрическая дуга на подстанции в «Университетском»

Энергетики назвали причину яркой вспышки в микрорайонах «Елецкий» и «Университетский» в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Энергетики назвали причину вспышки, которая озарила небо над Липецком в ночь с 29 на 30 марта. Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе «Липецкэнерго», всему виной электрическая дуга, которая возникла из-за повреждения на потребительской подстанции в микрорайоне «Университетский».

- Данная подстанция не входит в зону эксплуатационной ответственности «Липецкэнерго», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что вспышка напугала жителей микрорайонов «Елецкий» и «Университетский». Около 23.00 ночное небо неожиданно посветлело. Яркое свечение охватило пространство на несколько секунд. Необычное явление попало в объектив камеры домофона. Видео распространили в соцсетях.

Липчане перебрали множество вариантов, что это могло быть - от молнии до более серьезных тем. Интернет-пользователи писали, что после вспышки на «Елецком» минут на 5 погасли фонари. Об электрической дуге вряд ли кто-то подумал.