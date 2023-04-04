Пенсионер под Липецком 16 лет хранил дома две гранаты и 60 патронов

70-летний житель Елецкого района 16 лет хранил две гранаты и 60 патронов Фото: УМВД по Липецкой области

В Елецком районе Липецкой области 70-летний пенсионер хранил дома две ручные гранаты и 60 патронов. Полиция завершила расследование – подозреваемого задержали в декабре прошлого года. Как оказалось, липчанин нашел боеприпасы в гараже еще 16 лет назад и решил забрать себе.

Пенсионер подписал подписку о невыезде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Дело направили в суд. За хранение взрывоопасного устройства и боеприпасов жителю Елецкого района грозит до восьми лет колонии.

Напомним, в Липецке осудят экс-полицейских, которые брали взятки от владелицы похоронных агентств. Бизнесвумен платила правоохранителям за адреса умерших. Так бывшие стражи порядка почти за четыре месяца получили 40 тысяч.