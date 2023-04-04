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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 9:37

В Липецке мошенница под чужим именем взяла кредит в 6 тысяч рублей

Аферистка нашла данные липчанина в интернете
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке мошенница под чужим именем взяла кредит в 6 тысяч рублей

В Липецке мошенница под чужим именем взяла кредит в 6 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции по Липецкому району обратился 58-летний мужчина. Он сообщил, что ему пришло извещение о задолженности по кредиту. Горожанин удивился, ведь он никогда не обращался в эту фирму и не брал там денег.

Оказалось, что в 2019 году на его имя кто-то взял микрозайм на 6 250 рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили подозреваемого. Они задержали безработную 25-летнюю липчанку. Женщина пояснила, что нашла персональную информацию незнакомца в интернете и решила взять на его имя кредит. Аферистка призналась, что проделала то же самое и с данными других людей.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что у 70-летнего жителя Елецкого района нашли 2 гранаты и 60 патронов. Он хранил их 16 лет. На пенсионера завели уголовное дело.