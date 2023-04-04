Под Липецком спустя 17 лет заработал ликеро-водочный завод

В Ельце вновь открыли ликеро-водочный завод Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Елецком районе Липецкой области заработал ликеро-водочный завод. Ровно 17 лет назад производство законсервировали. После долгой реконструкции предприятие вновь возобновило свою деятельность. Официальное открытие завода состоялось в конце марта, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального правительства.

Сначала там будут выпускать водку собственных торговых марок. Мощность – более 80 миллионов бутылок в год. В планах – настойки и ликеры. Специалисты уже проектируют цех по производству коньяка, виски, бренди, джина для импортозамещения.

На заводе создали 40 рабочих мест. Их количество будет увеличиваться по мере роста предприятия.

Напомним, что жители дома по улице Ворошилова в Липецке пожаловались на шум, бары и разбитые дороги. О своих проблемах липчане рассказали депутатам горсовета. Подробности здесь.