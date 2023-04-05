Мост в селе Боринское под Липецком перекроют с 10 апреля

В селе Боринское под Липецком капитально отремонтируют мост Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На следующей неделе под Липецком в селе Боринское перекроют мост. Работы стартуют в понедельник 10 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, переправу капитально отремонтируют. Мост, фактически, разберут и возведут заново. Местным жителям придется добираться до нужной части села по окружной дороге. В настоящий момент у начала дороги «Подъезд к селу Боринское» монтируют светофор. Там водители смогут выехать на федеральную трассу А-133.

Схема движения во время ремонта моста в селе Боринское Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Напомним, что в Ельце спустя 17 лет заработал ликеро-водочный завод. Здание предприятия пустовало с 2006 года. Теперь там будут производить водку. В планах - настойки и ликеры. Мощность завода - 80 миллионов бутылок в год.