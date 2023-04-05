Сигнал тревоги в микрорайоне «Университетский» в Липецке включили из-за учений в школе Фото: Юлия КЛЮЕВА

5 апреля в Липецке жители микрорайона «Университетский» услышали сигнал тревоги. Из громкоговорителей зазвучала система оповещения. Многие липчане насторожились. В пресс-службе регионального правительства подтвердили, что тревога была. Правда, учебная. В эту среду в здании школы проходили антитеррористические учения.

Напомним, что в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

К сожалению, не все липчане серьезно относятся к работе операторов. Так, 40-летний мужчина трижды звонил в службу «112» и предупреждал о якобы готовившихся взрывах на социальных объектах. Все сообщения оказались ложными. За свои шуточки он заплатил штраф в 14 тысяч рублей.