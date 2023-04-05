Ремонтировать трамвайные пути в Липецке начнут в мае 2023 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 5 апреля депутаты Липецкого облсовета посетили трамвайное депо и посмотрели, как предприятие готовится к реконструкции. Работы планируют начать уже в мае.

Сначала стартует ремонт трамвайных путей, сообщили в пресс-службе облсовета. Подрядчик начнет с участка от заводоуправления НЛМК до кольца на улице Чехова на ЛТЗ. К концу года обновят депо, 14 км путей на Левом и Правом берегу, закупят 28 новых трамваев. Количество сотрудников «Горэлектротранса» увеличат на 30-40 человек.

К концу апреля в мэрии решат, как изменится трамвайное движение в период работ. Есть два варианта: полностью закрыть ремонтируемые участки или же вагоны будут ездить в одну сторону. Еще один важный вопрос – будут ли менять пути на Октябрьском мосту. Глава Липецка Евгения Уваркина ответила, что в планах - модернизировать рельсы, когда начнут восстанавливать конструкции переправы. Это произойдет, если мост попадет под федеральную программу.