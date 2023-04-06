Из-за ремонта моста в селе Боринское под Липецком изменится схема движения автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке из-за ремонта моста в селе Боринское изменится схема движения автобусов. Напомним, переправу перекроют в понедельник 10 апреля. Ее, фактически, разберут и соберут заново. Добраться до нужной части села местные жители смогут по окружной дороге.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта, автобусы №563, 570, 576 и 580 не станут тормозить у остановки «Боринское» у универмага. Транспорт проследует в объезд по дороге А-133.

Маршруты №102, 115, 122, 124, 126, 130, 157 и 170 подъедут к остановке «Мебельная фабрика» через улицы Жуковского, Суворова, Советская и Луначарского. Отменят рейсы автобуса №102 в 8.45 и 13.05 от Центрального рынка в Липецке и в 9.35 и в 14.10 из села Боринское. Остановка «Сельхозтехника» сохранится.