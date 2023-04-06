Девять тысяч школьников Липецкой области устроят на работу в 2023 году

В Липецкой области в 2023 году работу получат девять тысяч подростков Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2023 году в Липецкой области на работу устроят девять тысяч школьников. Возможности для юных липчан обсудили на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В прошлом году работу получили около восьми тысяч ребят от 14 до 18 лет. Также второй год подряд планируют запустить конкурс «Каникулы с пользой», сообщает пресс-служба регионального правительства. Награду получат самые инициативные подростки и работодатели.

Напомним, в минувшую среду, 5 апреля, на Университетском прозвучал сигнал тревоги. Горожане насторожились, услышав систему оповещения из громкоговорителей. Липчан поспеши успокоить. Как оказалось, в одной из школ микрорайона проходили антитеррористические учения.